Akrep zehrine yatırım kazandırdı

BUGÜN NELER OLDU

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesini sundu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Varank KOSGEB ve yatırım teşvikleriyle elde edilen ilginç bir başarı hikâyesini paylaştı: "Urfalı iki gencin hayalinden etkilenen girişimcimiz bunu projeye dönüştürdü. Melek yatırım ağları kanalıyla 40 yatırımcıdan destek aldı. Osmangazi Üniversitesi işbirliğiyle Ar-Ge çalışmalarına başlandı. KOSGEB'den Ar-Ge ve stratejik ürün desteği verdik. Firmanın şu an ruhsatlı iki akrep anti-serumu var. Bu ürünün kilogram başına ihracat değeri 25 bin dolar. Bu ürünü küresel kalitede üretebilen 4 ülkeden biriyiz. İhracat için ilk numuneleri Afrika'ya yollandı. Şimdi tamamı yurt dışından ithal edilen kuduz anti-serumunun Ar-Ge'si tamamladı. Ruhsat başvurusu yapılacak."