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Başkent'te gece kulübünde : 2 kişi dumandan etkilendi

'da, bir gece kulübünün mutfağında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Kızılay Mahallesi 'taki bir gece kulübünde saat 01.30 sıralarında, elektrik kontağından kaynaklı çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 07:56
Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Gece kulübünün bulunduğu binadaki iki güvenlik görevlisi yükselen dumanları fark ederek, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada güvenlik görevlileri de tadilat nedeniyle kapalı olan gece kulübüne girip yangını söndürmeye çalıştı ancak içerideki yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen iki güvenlikçiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gece kulübünde hasara neden oldu.

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Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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