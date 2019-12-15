‘Ben okuyamadım onlar okusun’

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KIRŞEHIR'DE ilkokul mezunu Safiye Samyeli'nin başlattığı "Bırakın Kızlar Okusun" kampanyası sosyal medyada duyulunca yurt dışından da destek görmeye başladı. Kampanyayı başlattığında tek başına olduğunu belirten Samyeli "Birçok kütüphane açtık ama 300'den fazla okul için 10 milyonun üstünde kitaba ihtiyacımız var. Çocuklarımızın okuması için daha fazla imkâna ve köylerde okullar yapılmasına ihtiyacımız var. Sesimizin ulaştığı herkesten bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi. Kampanyanın adını taşıyan ve 230 şairin kaleminden şiirini barındıran antoloji kitabını çıkarar Samyeli, bağışlarla toplanan 5 binin üzerinde kitap ile Van, Afyon ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok köy okulunda kütüphane oluşturuldu. Samyeli, "Ben sadece kız doğduğum için ilkokuldan sonra okul yüzü görmedim. Okumayı çok istedim ama devam edemedim. İçimdeki o kız çocuğunun haykırışıyla dünyaya sesleniyorum. Artık bırakın da kızlar okusun. Ben okuyamadım. Kızlarımızın önünde engel olmayalım" dedi.Zahide VURAL/KIRŞEHİR