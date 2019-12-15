Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Kırşehir'de kavşağa kontrolsüz giren otomobile yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün sürüklediği otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kırşehir'in Özbağ beldesinde akrabasının cenazesine giden Salih Çiçek'in (50) kullandığı otomobile, Kayseri'den Ankara istikametine giden yolcu otobüsü çarptı. Otomobilin kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü Salih Çiçek ile birlikte oğlu Yasin (20), kızı Sedanur (18) olay yerinde, diğer kızı Mervenur Çiçek (15) ise kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kayseri-Ankara karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Akçakent ilçe belediyesinde şoför olarak çalışan Salih Çiçek'in, çocuklarıyla bir yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte araca binmedikleri, Akçakent ilçesinde bulunan evlerinde kaldıkları öğrenildi.KIRŞEHİR