Durdurun bu şoförü

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Isparta'da sürücü belgesi daha önce 4 kez alkolden iptal edilen, ehliyetine 2031 yılına kadar el konulan Ahmet Ş. önceki akşam yine alkollü direksiyona geçti. 'Trafik teröristi' 3 araçlı zincirleme kazaya neden oldu, ölümden döndü. Kaza, önceki gün 21.00 sıralarında Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille seyreden Ahmet Ş., aracının kontrolünü kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen Abdi G.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. İlk aracın çarptığı ikinci araç, savrularak bu kez Hüseyin Ç. idaresindeki kamyonete çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Sürücülerden Ahmet Ş. şoför mahallinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Ahmet Ş. hastaneye kaldırıldı. 3.24 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet Ş.'nin bu kez ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu. Daha önce 4 kez 'Alkollü araç kullanmaktan' dolayı ehliyetine 2031 yılına kadar el konulan sürücü şoke etti. İHA