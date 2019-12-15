Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > En güzel şefkat dersi

En güzel şefkat dersi

Giriş Tarihi: 15.12.2019
En güzel şefkat dersi
Kars Can Dostları Derneği üyeleri, öğrencileri okullarında sokak hayvanlarıyla buluşturuyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte sokak hayvanlarının sahipsiz ve bakımsız kalmaması için çalışma yürüten dernek üyeleri, Kars Valiliği koordinesindeki İl Hayvan Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda proje başlattı. Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında okullara kedi ve köpekleri de sahiplendiren dernek üyeleri, hem öğrencilerin bilinçlenmesini hem de hayvanların korunmasını hedefliyor. Dernek Başkanı Berivan Buğan, "'Ağaç yaşken eğilir.' diyerek çocuklardan başladık. Elimizden geldiğince tüm okullara ulaşarak tüm çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz" dedi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En güzel şefkat dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN