En güzel şefkat dersi

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Kars Can Dostları Derneği üyeleri, öğrencileri okullarında sokak hayvanlarıyla buluşturuyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte sokak hayvanlarının sahipsiz ve bakımsız kalmaması için çalışma yürüten dernek üyeleri, Kars Valiliği koordinesindeki İl Hayvan Koruma Kurulunun kararı doğrultusunda proje başlattı. Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında okullara kedi ve köpekleri de sahiplendiren dernek üyeleri, hem öğrencilerin bilinçlenmesini hem de hayvanların korunmasını hedefliyor. Dernek Başkanı Berivan Buğan, "'Ağaç yaşken eğilir.' diyerek çocuklardan başladık. Elimizden geldiğince tüm okullara ulaşarak tüm çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz" dedi. AA