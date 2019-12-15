En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi

Geçtiğimiz hafta merkez üssü Balıkesir olup çevre iller Bursa, Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de hissedilen sarsıntı özellikle bu illerde ikamet eden vatandaşlar için panik etkisi yaratırken "En son deprem nerede oldu?" sorusunun yanıtının o günden bu yana düzenli bir şekilde araştırılmasına sebep oldu. Bilindiği üzere AFAD ve Kandili Rasathanesi düzenli olarak ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremlere ilişkin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu veriler aracılığıyla vatandaşlar, söz konusu depremlerin şiddeti ve derinliği ile ilgili bilgi edinme imkanına sahip oluyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ 15 ARALIK

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddeti (büyüklüğü), saati ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ

BÜYÜKLÜĞÜ VE GERÇEKLEŞME SIKLIĞI

Dünyada her yıl yaklaşık 500.000 deprem meydana gelmekte ve bunların 100.000 kadarı hissedilmektedir. Guatemala. Şili, Peru, Endonezya, İran, Pakistan, Portekiz, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, İtalya, Japonya ve ABD gibi ülkelerde sıklıkla ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmektedir.

Büyük şiddette depremler az sıklıkla gerçekleşir. Örneğin; Kabaca günde 10 kez gerçekleşen depremlerin çoğunun 4 büyüklüğünde olması 5 büyüklüğüne göre daha olasıdır. Yine örneğin; İngiltere'de her yıl 3.7-4.6 büyüklüğü arası depremler, 10 yıl içinde 4.7-5.5 büyüklüğünde depremler görülürken 5.6 ve üstü büyüklükteki depremler 100 yılda bir görülebilmektedir. Buna Gutenberg-Richter kuralı denilmiştir.

Yine USGS'ye göre 1900 yılından bu yana yılda ortalama 18 adet 7.0-7.9 büyüklükleri arasında deprem meydana gelirken 8.0 ve üstü bir deprem yılda ortalama yalnızca bir kez gerçekleşmektedir.

Yakın tarihte ise 7.0 ve üstü büyüklükteki depremlerin sıklığının azaldığı görülmektedir.