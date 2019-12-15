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ilk kez çocuğuna ait fotoğrafı paylaştı! Fahriye Evcen ’in oğlu adeta…

Türkiye'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünde yer alan usta oyuncu ile eşi 2017 yılının Haziran ayında evlenmişlerdi. Bu yılın Nisan ayında dünyaya gelen ilk oğulları ile ilgili aldıkları kararla, çocuklarını göz önünden uzak tutuyor ve yüzünü göstermiyorlardı. Özçivit Özcan çifti  bebeklerini göstermeme kurallarını bozdular. Burak Özçivit Fahriye Evcen bebeklerinin fotoğrafını paylaştı. İşte Karan bebek ve Fahriye Evcen’in yaptığı paylaşım…

Giriş Tarihi: 15.12.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 08:48
Fahriye Evcen ilk kez çocuğuna ait fotoğrafı paylaştı! Fahriye Evcen Burak Özçivit’in oğlu Karan Bebek adeta…

Yaklaşık iki yıl önce dünya evine giren Burak Özçivit Farhiye Evcen çiftinin Nisan 2019'da ilk çocukları dünyaya gelmişti. Çift, bebeklerinin yüzünü uzun süredir kimseyle paylaşmıyordu. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, yaptığı paylaşımda ilk defa Karan bebeğin yüzünü gösterdi. Fotoğrafı gören hayranları gönderiyi yorum yağmuruna tutarken, kime benzediği ile ilgili de paylaşımlarda bulundular. İşte Burak Özçivit, Fahriye Evcen çiftinin çocukları paylaşımı ve bebeklerinin yüzü...

Oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında 3,5 yıl birlikte olduğu Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu.

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Fahriye Evcen ilk kez çocuğuna ait fotoğrafı paylaştı! Fahriye Evcen Burak Özçivit’in oğlu Karan Bebek adeta…
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