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Hediye paketlerinden çıktı

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı
YILBAŞI öncesi dikkat çekmemek için müşterilerine hediye paketi içinde uyuşturucu satan şüpheli yakalandı. Bağcılar Asayiş Şube ekipleri Yavuz Selim Mahallesi'nde şüphe üzerine Refik K.'ya (30) ait aracı durdurdu. Aracın içinde arama yapan ekipler, hediye paketi içinde 1 kilo 120 gram toz esrar buldu. Refik K.'nın evinde yapılan aramada da 30 kilogram toz esrar ve 254 adet uyuşturucu hap ve hard disk görünümlü iki adet hassas terazi ele geçirildi. Refik K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı
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