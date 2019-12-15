Hercai yine zirvede

BUGÜN NELER OLDU

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai önceki akşam yine Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Bölüm etiketi #bendengidemezsin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde birinci sıraya girdi. Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 9.37 izlenme oranı ve yüzde 20.47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 25. Bölüm etiketi #bendengidemezsin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. MAGAZİN SERVİSİ