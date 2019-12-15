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3 - 1 Udinese (MAÇ SONUCU) - hazırladı tamamladı!

A 16. hafta karşılaşmasında , evinde konuk ettiği Udinese'yi 'lik skorla mağlup etti. Maçta Juventus forması giyen milli oyuncumuz ise 'nin kaydettiği golün asistine imza attı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 20:50
Juventus 3 - 1 Udinese (MAÇ SONUCU) - Merih Demiral hazırladı Bonucci tamamladı!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 3-1 kazandıkları Udinese mücadelesinde Bonucci'nin kaydettiği golü hazırlayan isim oldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında karşı karşıya geldiği Udinese'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada milli futbolcu Merih Demiral da 1 asist ile takımının galibiyetine katkı sağladı. Mücadelenin 9 ve 37. dakikalarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo skoru 2-0'a taşırken, Bonucci de Torino temsilcisinde son sözü söyleyen isim oldu. Merih'in indirdiği topa kale önünde kafa vuruşunu yapan İtalyan oyuncu, Torino ekibinin gol perdesini kapatmış oldu.

Merih Demiral, Serie A'da siyah-beyazlı forma ile ilk 11'de görev aldığı 2. mücadelesinde ilk kez asist yapmış oldu.
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Juventus 3 - 1 Udinese (MAÇ SONUCU) - Merih Demiral hazırladı Bonucci tamamladı!
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