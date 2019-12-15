‘Keman Günü’nde Dörtyol’da dinleti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde (ESEV) eğitim alan keman kursu öğrencileri, 'Sanat Her Yerde' programı kapsamında, 'Dünya Keman Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. ESEV keman kursu eğitmeni Özkan Korkmaz'dan eğitimlerini almaya devam eden 50 öğrenci, Dörtyol Meydanı'nda Batı müziğinden Türk sanat müziğine kadar geniş bir repertuarda eserler icra etti. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan dinletide ilk olarak Beethoven'ın 9. Senfoni'sini kemanla yorumlayan öğrenciler, daha sonra Üsküdar'a Giderken, Yine Bir Gülnihal ve Rieding'in Si Minör keman konçertosunu icra ettiler.