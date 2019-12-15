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Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

'nın merkez Osmangazi ilçesinde parkta kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2019 10:31
Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Parkta oturan S.K. (14), Ö.D. (16), M.K.Ç. (15) ve H.S'nin (15) yanına gelen 3 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıttı.

S.K'nin cep telefonunu gasbeden şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA TEŞHİS EDİLDİLER

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin gittiği güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip saha çalışması yaparak bu kişilerin Y.Ö. (40), O.H. (37) ve M.T. (36) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
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