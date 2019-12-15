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'da 60 bin doları yanlışlıkla çöpe attılar!

'da yaşayan E.G, temizlik görevlilerince yanlışlıkla çöpe atılan 60 bin dolarını çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek buldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 16:45
Konya'da 60 bin doları yanlışlıkla çöpe attılar!

Alınan bilgiye göre, iş adamı E.G. bankadan çektiği 60 bin doları poşet içerisine koyduktan sonra, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine geldi.

Burada temizlik görevlileri, içinde para bulunan poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Daha sonra poşeti bulmak için çöp konteynerine bakan E.G, konteynerin boş olduğunu gördü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen E.G, çöplerin Karatay Belediyesi ekiplerince toplandığını tespit etti.

Daha sonra araç plakasını belirleyen E.G, belediye yetkilileriyle görüştü. Çöp kamyonunun Kaşınhanı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne gittiğini bulan belediye ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından içinde 60 bin doların olduğu poşeti buldu.

Para, tutanak karşılığında E.G'ye teslim edildi.

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Konya'da 60 bin doları yanlışlıkla çöpe attılar!
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