Kuş Cenneti’ne ‘can suyu’

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti için aranan su bulundu. Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kurudu. 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde su seviyesi, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. Bölge insanının geçimlerini hayvancılıktan sağlaması, göldeki su sorununun daha da derinleşmesine neden oldu. Bir yandan köylerin içme suyu, diğer yandan hayvanlar için yapılan göletler, Kuyucuk Kuş Cenneti'nin suyunu da olumsuz etkiledi. En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Kars Valiliği, DSİ Kars 24'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından bir adet su sondaj kuyusunun açılmasını talep etti. 12 Eylül 2019'da su sondajı çalışmalarına başlandı. 18 gün sonra 140 metre derinliğinde, statik su seviyesi 11 metre, dinamik su seviyesi 80 metre ve kuyu verimi 20 litre/saniye olan su kuyusu tamamlanarak Kars Valiliği'ne teslim edildi. Valilik tarafından gerekli pompa ve iletim hattı yapılarak, ihtiyaç duyulacak periyotta suyun Kuyucuk Gölü'ne aktarılması temin edilecek. Bu çalışmalar ile Kuyucuk Gölü'nde kuraklıktan dolayı yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşturuldu. DHA