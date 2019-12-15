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Lennon’un gözlüğü 170 bin euroya satıldı

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Lennon’un gözlüğü 170 bin euroya satıldı
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles'ın gitaristi John Lennon'un gözlüğü 1960'lı yıllarda şoförlüğünü yapan Alan Herring tarafından 170 bin euroya satıldı. Ünlü The Beatles grubunun gitaristi John Lennon'un baterist Ringo Starr'ın arabasının arka koltuğunda unuttuğu güneş gözlüğü Londra'da düzenlenen açık arttırmayla 170 bin euroya satıldı. Herring, "Ringo Starr'ın arabasına John Lennon, Ringo Starr ve George Harrison'u aldım. Onları ofise bıraktım. John Lennon'un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım" ifadelerini kullandı.
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Lennon’un gözlüğü 170 bin euroya satıldı
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