Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kuvvetli yağış ve sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Aralık

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu değerlendirmesine yeni haftaya ilişkin kuvvetli yağış ve sis uyarısı yapıldı. Aralık ayının ortasında olduğumuz şu günlerde bazı illerimizde sağanak yağışlar hakım olurken bazı yerlerde kar yağışları etkili olabiliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de bu haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 16 ARALIK

Haberimizin detaylarından, yeni haftaya ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.