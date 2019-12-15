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Meteoroloji'den son dakika ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Pazar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika tahmin raporlarına göre yurdun birçok kesiminde yağmur yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin edilen yağışların yer yer şeklinde olacağı bildirildi. Vatandaşlar, haftasonu evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde illerimize göre hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz. İşte bölgelerimizde 2019 Pazar tarihli, saatlik hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 08:36
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Aralık Pazar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için son dakika uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren birçok bölgemizde başlaması beklenen yağışların sağanak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yağmur ve uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıklarında hissedilir bir değişik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın da hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi.

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Yağmur yağışının yanı sıra kar yağışının ve karla karışık yağmur beklenen iller de var. Haberimizde, illerimize göre hava durumuna ulaşabilirsiniz. İşte bölgelerimiz için saatlik hava durumu tahmin raporları...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Aralık Pazar
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