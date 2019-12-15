Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Aralık Pazar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren birçok bölgemizde başlaması beklenen yağışların sağanak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıklarında hissedilir bir değişik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın da hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR! 15 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yağmur yağışının yanı sıra kar yağışının ve karla karışık yağmur beklenen iller de var. Haberimizde, illerimize göre hava durumuna ulaşabilirsiniz. İşte bölgelerimiz için saatlik hava durumu tahmin raporları...