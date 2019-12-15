Metroda arıza, duraklarda izdiham

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Aksaray'da metronun raydan çıkması sonrası Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- Kirazlı metro hattında dün öğle saatlerinde yoğunluk yaşandı. Seferlerin durmasına Aksaray'da metronun raydan çıkmasının neden olduğu öğrenildi. Bu nedenle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapıldı. Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, "Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık" diye konuştu. Metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı- Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı- Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır" denildi. Yaklaşık 7 saat süren arızanın ardından metro seferleri normale döndü.