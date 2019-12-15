Oğlum alacağı için öldürüldü

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KKTC'de Girne Antik Limanı'nda 5 Aralık'ta meydana gelen olayda arkadaşı Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen dondurmacı Halil Karakız'ın (25) Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Mehmet Karakız konuştu. Oğlunun Kıbrıs'a, katil zanlısı Gökçek'in babası Cengiz Gökçek'ten alacağı olan 15 bin lirayı almak için gittiğini belirten baba Karakız, oğlunun Kıbrıs'a gidişi ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Cengiz Gökçek'e yaz sezonunda para vermiş o da 'Bunu 1 Kasım'da ben vereceğim' demiş. Ardından 'Aralıkta veririm' demiş. Bu arada da adam iş yerini kapatıp Kıbrıs'a kaçmış. Çocuk bunu öğrenince peşine gidiyor. Oraya gidince de ne oldu ondan sonrasını biz bilmiyoruz. Oğluma Kimseyle alacak verecek içi tartışma. Verirse al, vermezse müsaade et, paranı az az vermesini söyle' dedim." Kendilerine ilk olarak Halil'in intihar ettiği bilgisini geldiğini ancak buna inanmadığını belirten Karakız "Eğer benim çocuğun intihar etmiş olsa Cengiz de, oğlu da beni tanıyor. Halil'in benim oğlum olduğunu, benim nerede çalıştığımı bildikleri için beni arardı. İntihar olduğuna hiç inanmadım" dedi. Oğlunun katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten Karakız, "Türk adaletine saygımız, güvenimiz sonsuz. Oğlum alacağından dolayı öldürüldü. Taziyeye gelen arkadaşları söyledi 'Paramı alıp geleceğim' demişti. Davanın kesinlikle peşinde olacağım" diye konuştu.