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Parkta oturan gençlere kurşun yağdırdılar

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Parkta oturan gençlere kurşun yağdırdılar
Beyoğlu'nda parkta oturan 2 genç, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Olay, önceki akşam saat 23.15 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi, Ağaçlaraltı Meydanı'nda yaşandı. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Kerem G. ve Kürşat Y'nin üzerine kurşun yağdırdı. Kerem G. ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı. Yaralı gençler Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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Parkta oturan gençlere kurşun yağdırdılar
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