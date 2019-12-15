Parkta oturan gençlere kurşun yağdırdılar

BUGÜN NELER OLDU

Beyoğlu'nda parkta oturan 2 genç, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Olay, önceki akşam saat 23.15 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi, Ağaçlaraltı Meydanı'nda yaşandı. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Kerem G. ve Kürşat Y'nin üzerine kurşun yağdırdı. Kerem G. ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı. Yaralı gençler Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.