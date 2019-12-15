Siste treni görmediler 3 kişi öldü

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KARS'IN Selim ilçesinde Kars-Erzurum seferini yapan yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Trenin yaklaşık 400 metre sürüklediği otomobildeki Ersin Gümüş (30) ile amcası Nihat Gümüş (46) ve amcasının oğlu Muhammet Gümüş (11) hayatını kaybetti. Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada acı haberi alan ve taziye için Ağrı'dan yola çıkan akrabalarının bulunduğu otomobil de kazanın yaşandığı bölgede kayarak yoldan çıktı. Devrilen araçtaki Sedat ve Mehmet Demir yaralandı.