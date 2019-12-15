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SON DAKİKA: Her satırı iğrenç! 17 yaşındaki çocuk iki kadına tecavüz etmek için... Dünyanın gündemine taşınan dehşet verici olaydan son dakika haberi geldi. Mahkemenin gizlilik kararı nedeniyle kimliği açıklanmayan 17 yaşındaki çocuk iki kadına cinsel saldırıda bulundu, ilk kurbanı olan genç kızı Lincoln'ün Sincil Bank bölgesinde takip etmeye başladı ve sonra St Botolph'ın High Street caddesine ulaştığında ona tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi. Bu girişimden sonra yaşananları mahkeme heyeti güçlükle dinleyebildi. İşte son dakika haberinin her satırı dehşet veriic olan detayları…

Giriş Tarihi: 15.12.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 08:07