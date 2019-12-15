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: 'de dehşet veren olay! Yakınları hastaneye akın etti

Ajanslardan gelen haberine göre 'in Erdemli ilçesinde domuz avı esnasında av tüfeği ile kazara vurularak ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 22:30
Son dakika: Mersin'de dehşet veren olay! Yakınları hastaneye akın etti

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Batısandal Mahallesinde Yanıkhan Örenyeri yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Ercan (28) tarlalarının çevresinde domuz olduğunu fark ettiği yakınlarıyla birlikte sürek avı başlattı. Av esnasında çevresinden gelen kurşunların hedefi olan Ercan ağır yaralandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirilen Hüseyin Ercan, tüm çabalara rağmen yolda hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları Ercan'ın ölüm haberiyle yıkıldı. 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Mersin'de dehşet veren olay! Yakınları hastaneye akın etti
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