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Trafik kazasında hayatını kaybeden Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Afgan uyruklu Mir Shahzad Rabi'nin, Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 12:06
Trafik kazasında hayatını kaybeden Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

10 gün önce satın aldığı motosikletle sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda seyrederken bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Afgan uyruklu kişinin kimliği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Mir Shahzad Rabi'nin Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

AİLE CENAZEYİ ALMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Oğlunun ölüm haberini alan ailenin, Adli Tıp Kurumu'ndaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesini almak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı
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