Ünlü restoran kira borcunu ödeyemedi, icralık oldu

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımiz günlerde konkordato talep eden ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz, kirasını ödeyemeyince icralık oldu. Florya'daki restoranın kira borcunu ödeyemeyen ünlü markaya 315 bin liralık icra takibi başlatıldı. Ünlü kebap zinciri markası Kaşıbeyaz'ın temeli 45 yıl önce, Ahmet Kaşıbeyaz tarafından İstanbul Aksaray'da açılan küçük restoran ile atılmıştı. Markanın bilinirliği ise, 1986'da Florya'da açılan restoran ile artmıştı. Kaşıbeyaz'ın sahipleri geçtiğimiz günlerde Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkemeye sunulan iyileştirme projesi ile şirket için konkordato (iflas anlaşması) talep etmişti.