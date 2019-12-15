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Ünlü restoran kira borcunu ödeyemedi, icralık oldu

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Ünlü restoran kira borcunu ödeyemedi, icralık oldu
Geçtığımiz günlerde konkordato talep eden ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz, kirasını ödeyemeyince icralık oldu. Florya'daki restoranın kira borcunu ödeyemeyen ünlü markaya 315 bin liralık icra takibi başlatıldı. Ünlü kebap zinciri markası Kaşıbeyaz'ın temeli 45 yıl önce, Ahmet Kaşıbeyaz tarafından İstanbul Aksaray'da açılan küçük restoran ile atılmıştı. Markanın bilinirliği ise, 1986'da Florya'da açılan restoran ile artmıştı. Kaşıbeyaz'ın sahipleri geçtiğimiz günlerde Bakırköy 1. Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkemeye sunulan iyileştirme projesi ile şirket için konkordato (iflas anlaşması) talep etmişti.
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Ünlü restoran kira borcunu ödeyemedi, icralık oldu
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