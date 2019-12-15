Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı

’da denizden erkek cesedi çıktı

sahilinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.12.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 12:37
Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı

sahilde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizde bir ceset gördü. Vatandaşların durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN