Yılbaşına 6 TIR dolusu zehir hazırlamışlardı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Kaçakçılık Polisi, yılbaşı öncesinde İstanbul merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu düzenledi. 113 şüphelinin yakalanması için 147 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda İstanbul tarihinde bir rekor olduğu öne sürülen 256 ton metil alkol (1.5 milyon içki şişesine denk), 33 bin 964 dolu şişe ve piyasaya sürülmeyi bekleyen binlerce boş şişe ve 427 bin 51 sahte etiket ile bir milyon 177 bin 73 adet bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen 6 TIR dolusu 256 ton metil alkol, sahte ve kaçak içkiler ile birlikte tüm suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Aramalar esnasında sahte içkiler bulunduğu için yasal işlem yapılan mekanların arasında gece kulüpleri, restoranlar ve tekel büfelerinin de olduğu belirtildi. Ayrıca operasyonlarda iki ruhsatsız tabanca ve 71 mermi de bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen bütün suç unsurlarının ve tüm malzemelerin toplam değerinin 14 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi. Merdiven altı ve sağlıksız koşullarda imal edilen ve piyasaya sürülemeden polisler tarafından eş zamanlı operasyonlarla ele geçirilen sahte içkilerin dağıtımında kullanılan 10 araca da el konuldu.