Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Japoncada qilin olarak bilinen ve 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir?

A) Fil

B) Aslan

C) Zebra

D) Zürafa

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..