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Japoncada qilin olarak bilinen ve 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 20:51
Japoncada qilin olarak bilinen ve 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Japoncada qilin olarak bilinen ve 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir?

A) Fil

B) Aslan

C) Zebra

D) Zürafa

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Japoncada qilin olarak bilinen ve 1414'te Çin'e ilk defa getirilen qilin canlısı nedir?
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