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'da bulunmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı...

'da ilk kez görülen iskelet hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeletinin ‘Su Samuru’ olduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 18:05
Trabzon'da bulunmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Aralık 2019 tarihinde hayvan iskeleti görüldüğüne dair gelen bir ihbar üzerine Beşikdüzü ilçesindeki Şahmelik mahallesine gitti.

Burada hayvan iskeletine ulaşan Milli Parklar ve veteriner ekipleri yaptıkları incelemede hayvan iskeletinin yaklaşık iki yıllık olduğunu ve başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğünü tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan iskeletinin 'Su samuru'na ait olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "Kafatasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan yaklaşık 70 cm uzunluğunda 4 ayaklı memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trabzon'da bulunan iskeletin ne olduğunu bilen yok! İlk kez gördük

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Trabzon'da bulunmuştu! Ne olduğu ortaya çıktı...
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