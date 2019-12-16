16 yaşındaki Rümeysa’yı kafasından vurdular

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınManavgat ilçesi Sarılar mahallesinde önceki gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye giden jandarma, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralanmış halde bir kız çocuğu buldu. Adının Rümeysa A. (16) olduğu belirlenen kız, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rümeysa A. daha sonra durumunun ciddiyeti nedeniyle Antalya'ya sevk edildi. Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edilen genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.