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16 yaşındaki Rümeysa’yı kafasından vurdular

Muharrem MANĞ Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019
16 yaşındaki Rümeysa’yı kafasından vurdular
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar mahallesinde önceki gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye giden jandarma, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralanmış halde bir kız çocuğu buldu. Adının Rümeysa A. (16) olduğu belirlenen kız, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rümeysa A. daha sonra durumunun ciddiyeti nedeniyle Antalya'ya sevk edildi. Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edilen genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.
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16 yaşındaki Rümeysa’yı kafasından vurdular
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