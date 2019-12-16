Akademisyenden öldüresiye dayak

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan 42 yaşındaki Dr. Fevzi Altan Göksu, 17 Kasım'da öğretim görevlisi olan arkadaşı Süheyla B.'nin (40) oturduğu Meram ilçesindeki siteye gitti. Arkadaşından aldığı eşyaları aracına yükleyen Göksu, aynı sitede oturan Ayşe Yılmaz'ın (35) otomobilini otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Ayşe Yılmaz'ın dairesine giden Süheyla B., otomobilini çekmesini istedi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Yılmaz ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Süheyla B.'ye hakaret eden Yılmaz, akademisyen Fevzi Altan Göksu tarafından darp edildi. Kaburga kemikleri kırılan kadın, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İfadesinde, aşağıya indiğinde Süheyla B.'nin kendisine hakaret etmesi üzerine sözlü olarak karşılık verdiğini öne süren Ayşe Yılmaz, "Bir anda Fevzi Altan Göksu tekme tokat saldırdı. Kaburgalarım kırıldı. Şikâyetçiyim" dedi.



'UYGUN BİR DİLLE UYARDIM'

Gözaltına alınan Göksu ise "Ayşe Yılmaz, arkadaşıma hakaret edince, otomobilinin kapısını açarak uygun bir dille küfür etmemesi yönünde uyardım. Ancak aracından inerek sitenin önünde koşmaya başladı. Ayağında topuklu ayakkabı vardı. Ben de düşüp zarar görmemesi için peşinden koştum. Koşarken park halindeki bir aracın aynasına çarpınca yere düştü. Eğilip durumuna baktım. İyi olduğunu görünce olaylar daha da uzamasın diye Süheyla ile olay yerinden ayrıldım. Darp etmedim. Topuklu ayakkabıyla dikkatsiz ve hızlı bir şekilde koştuğu için düştü" dedi. Mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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