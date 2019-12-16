Aysun’un ölümünde cinayet şüphesi

efaköy'de

BUGÜN NELER OLDU

bir gümrük müşavirliğinde ihracat- ithalat sorumlusu olarak çalışan 26 yaşındaki Aysun Yıldırım geçen yıl, iş yerinin üçüncü katından düşerek öldü. 'İntihar' denilerek kapatılan dosya ailenin ısrarı sonucu yeniden açıldı. Aysun'un tırnaklarında eski erkek arkadaşı O.T.'nin DNA'sına rastlandı. O.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sefaköy'de 28 Şubat 2018'de 17 metre yükseklikten düşen Aysun Yıldırım'ın yaşamını yitirmesi kayıtlara önce 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Savcılık soruşturmasında 'intihar' denilerek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen dosya 25 Eylül 2018'de takipsizlik kararı sonrası kapatıldı. Kızının intihar ettiğine inanmayan ve iki yıl boyuncu hukuk mcadelesi veren anne Hüsniye Yıldırım, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na başvurdu. Dosyayı inceleyen avukat Rukiye Leyla Süren "Şule Çet cinayeti ile çok ortak noktası var" diyerek dosyadaki eksikliklere dikkat çekti. Dosyada, Aysun Yıldırım'ın atladığı iddia edilen pencerede Yıldırım'a ait parmak izine rastlanmamıştı. Ayrıca tanıkların HTS kayıtları da dosyada yoktu. Avukat Süren'in itirazıyla takipsizlik kararı kaldırıldı. Yapılan DNA incelemesinde ise Aysun'un üç tırnağında terk ettiği erkek arkadaşı ve aynı zamanda çalıştığı işyerinin müşterisi olan O.T'ye ait DNA bulgularına rastlandı. Avukat Süren'in savcılığa yaptığı başvurunun ardından yurt dışına çıkış yasağı konulan O.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı.