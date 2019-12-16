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Başkentte yoğun etkili oldu

Ankara'da etkili olan yoğun nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.12.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 06:59
Başkentte yoğun sis etkili oldu

Gece yarısından itibaren Ankara genelinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar kent merkezi ve çevresinde etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle İstanbul, Eskişehir, Konya ve Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için ekipler önlem alırken, kimi güzergahlarda Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

- Başkentten sis manzaraları

Ankara'da etkili olan yoğun sis Anıtkabir ve Kocatepe Camii başta olmak üzere başkentin sembol yapılarını çepeçevre sardı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Anıtkabir adeta sis içinde kaybolurken, Kocatepe Camii'ndeki sis manzarası da objektiflere de yansıdı.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte sisin öğle saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Başkentte yoğun sis etkili oldu
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