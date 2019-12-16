Bel ağrısından aort yırtığı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da yaşayan emekli diplomat şoförü Göksel Topuz, şiddetli bel ve sırt ağrısıyla önce bir devlet hastanesine kaldırıldı. Orada iki büklüm şekilde kıvrılıp yatan, sedyede doğrulup yatamayan Topuz, yapılan tetkiklerin ardından acilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Beytullah Çakal'a yönlendirildi. Çakal, yüksek tansiyon hastası Topuz'un durumuna ilişkin, "Tansiyonu biraz dengesiz seyrediyormuş. Başka bir hastaneye sırt ve bel ağrısı şikayetiyle başvurmuş. Tabi bu şikayetler birçok insanda görülebiliyor. Bu nedenle ilk etapta çok ciddi bir şey olduğu düşünülmemiş ve ağrı kesiciyle gidermeye çalışılmış. Fakat hasta ağrı kesiciyi kullandıktan sonra rahatlamamış" dedi.Ağrıların devam etmesi üzerine Topuz'a ileri testlerin yapıldığına dikkati çeken Çakal, "Hasta iki defa doktora başvuruyor. Ağrı kesicilere rağmen şikayetler bitmeyince tomografi çekiyorlar. Testlerin sonucunda hastanın karın damarında genişleme var ve bu damarda bir yırtılma var. Hastanın geçmeyen bel ve sırt ağrısının bunlara bağlı olduğu değerlendiriliyor. Tabi bu klasik kas ağrısı gibi değil. Çok daha şiddetli ağrılar bunlar ve iç kanama gibi bir durum. Aort dediğimiz damarlarda tüm vücuda kanı götürüyor. Özellikle yüksek tansiyonu olan, sigara içen, tansiyonu çok dengesiz giden insanlarda bu damarda genişleme olabiliyor. Maalesef hastalar bunu fark edemiyor" ifadelerini kullandı.Kanamanın başladığı hastada açık kalp ameliyatıyla damara ulaşmanın zor olduğuna değinen Çakal "Kapalı yöntemle kasıktan girip, bu yırtılma olan yer tespit edilip, bu baloncuk hangi bölgeden nereye kadar olmuş, uzunluğu nedir belirlenip, ona göre uygun bir stent seçilip o damar kapatılıyor. Bu hastamızda kasıktan ve koldan giriş yaptık. Baloncuk olan bölüm kol damarından girilip anjiyografik yöntemle görüntülendi. Ondan sonra kasıktan girerek hasarlı bölgeye stenti yerleştirdik. Hepsi bir günde oldu. Minimal invaziv yöntemiyle müdahalemiz yaptık. Hastamızı 2 gün takip ettik. 3'üncü gün taburcu edildi. Bu hastaların tansiyonlarının takip edilmesi, kullanıyorsa sigarayı bırakmaları gerekiyor. Çünkü yüksek tansiyon ve sigara bu damarlarda genişlemeyi tekrardan artırabiliyor.51 yaşındaki Göksel Topuz ise erken müdahale ile sağlığına kavuştuğu için şanslı ve mutlu olduğunu belirterek Dr. Öğretim Üyesi Beytullah Çakal'a teşekkür etti. Topuz, "İlk gittiğim hastanede, hemşire hanım 'Sedyeye uzanır mısınız?' diyordu ama ben cenin pozisyonunda tarif edemeyeceğim bir ağrı ile kıvrandığım için uzanamıyordum. Ağrıdan nefes alamıyordum. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan doktorlarım beni Çakal'a yönlendirdi. İyi ki de öyle olmuş. Şimdi çok sağlıklıyım. Herkese teşekkür" dedi.