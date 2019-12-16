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6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş

Mersin'de eşi Nurcan Altundal'ı (33) 2 çocuğuyla birlikte 6 saat boyunca rehin alan Ali Altundal’ın (37), olay günü yardım isteyen eşinin kafasını balkondaki demir korkuluklara vurduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:17
Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş

Merkez Toroslar ilçesindeki evini, 1 Eylül günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçaka rehin alan Ali Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından açılan davanın 3'ncü duruşması görüldü. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ali Altundal, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma salonunda ise Nurcan Altundal ile çocukları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.

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Bıçakla 6 saat rehin aldığı eşinin kafasını demir korkuluklara vurmuş
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