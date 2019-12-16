Bolu’da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis

Olay, 2017 yılında Bolu Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Kaya, 22 yıllık evliliğin ardından ayrılma aşamasında olduğu eşi Emrah Kaya'nın arkadaşı İsmail Peker tarafından evine girmek istediği sırada satırlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında sesleri duyan apartman sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla İsmail Peker olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.