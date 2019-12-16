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’da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis

'da arkadaşıyla plan yaptıktan sonra eski eşine satırla saldırı düzenleten kocaya 14 yıl, saldırıyı gerçekleştiren sanığa ise 12 yıl hapis cezası verildi. Saldırıya uğrayan Aynur Kaya: Vereceğiniz cezanın örnek olmasını istiyorum.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:54
Bolu’da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis

Olay, 2017 yılında Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Kaya, 22 yıllık evliliğin ardından ayrılma aşamasında olduğu eşi Emrah Kaya'nın arkadaşı İsmail Peker tarafından evine girmek istediği sırada satırlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında sesleri duyan apartman sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla İsmail Peker olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bolu’da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis
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