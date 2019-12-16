Eşinin ‘Bakımsızsın’ deyip dövdüğü Filiz Tekin öldü

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BUGÜN NELER OLDU

Ödemiş'te, eşi İbrahim Tekin tarafından "bakımsız" olduğu gerekçesiyle dövüldüğü öne sürülen Filiz Tekin (38), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı mahallesinde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den birtakım isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan Tekin, bunun üzerine, 'Seni artık beğenmiyorum. Bakımlı değilsin' diyerek, eşini dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu eşi Filiz Tekin bayıldı. Kafa travmasının yanı sıra menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santim kırık olduğu saptanan Tekin'in, önceki gece beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları tarafından bağışlanan, talihsiz kadının iki böbreği, karaciğeri ve korneaları 5 hastaya nakledildi. Filiz Tekin, Ödemiş'in Kızılcaavlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Tekin'in babası Osman Toprak "Kızım daha önceden de şiddet görüyormuş ama bana söylemiyordu" dedi. Öte yandan Tekin'i döverek öldüren kocası İbrahim Tekin ise tutuklandı.