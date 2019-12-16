Filiz Tekin'i öldüren katil koca İbrahim Tekin'in talihsiz kadına işkence yaptıktan sonra odaya atmş! İzmir Filiz Tekin olayı nedir?

Katil koca İbrahim Tekin, Filiz Tekin'e işkence yaptıktan sonra ambulans çağırıp hastaneye yetiştirmek yerine odasının bir köşesine attı. İbrahim Tekin, çocuklarına da teyzeleriyle görüşmelerini yasakladı. Filiz Tekin'in oğlu Osman, bir arkadaşının cep telefonundan durumu teyzesine bildirdi. 3 kız kardeş eve gelip kardeşlerini Özdemiş Devlet Hastenesi'ne kaldırdı.

Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, geçtiğimiz gece beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Filiz Tekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut olacak. Öte yandan gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.