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Güncel listesi 16 Aralık: ve verileri ile son depremler

listesi, birçok fay hattının üzerinde bulunan ve saat başı çeşitli sarsıntıların yaşandığı ülkemizde en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bilindiği gibi, ve tarafından anlık olarak depremin şiddeti, saati ve derinliği paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta Balıkesir'de olan 5.0 şiddetindeki sarsıntının ardından da, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, dakika dakika son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:01
Güncel son depremler listesi 16 Aralık: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile son depremler

Türkiye, Avrasya levhası, Arap levhası ile Afrika levhası arasında yer almakla beraber; Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatlarını da barındırmaktadır. Bu da, gün içerisinde irili ufaklı birçok depremin olmasına neden olmaktadır. Hâl böyle olunca da, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi oldukça önem arz etmektedir. Bilindiği gibi, her iki kurum tarafından şiddetin büyüklüğü, derinliği ve saati gibi birçok bilgi anlık olarak paylaşılıyor. Peki, en son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER 16 ARALIK 2019

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremin şiddeti (büyüklüğü), saati ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

DEPREM KIRIK TÜRLERİ

Üç çeşit kırık tipi bulunmaktadır. Bunlar; Eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklardır.

Yeryüzünde pek çok deprem eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir.

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür.

DEPREM FIRTINASI

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür.

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Güncel son depremler listesi 16 Aralık: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile son depremler
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