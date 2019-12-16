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uğruna hayatı karardı

Antalya'da, daha güzel görünmek için yüzüne estetik yaptıran Songül Uzunoğlu (41), 4 operasyon sonrasında tanınmaz hale geldi. Alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Uzunoğlu, doktorlarının hatalı uygulama yaptığını öne sürerek Sağlık Bakanlığı'na şikayetçi oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:55
Güzellik uğruna hayatı karardı

Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen Şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve Mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.

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Güzellik uğruna hayatı karardı
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