İstanbul'da her sabah aynı manzara... Hırsızların yeni hedefi o marka araçlar

Farların saniyeler içinde, nasıl bu kadar çabuk çıkartılıp çalınabildiğini açıklayan bir otomobil servisinin Hasar Danışmanı Burak Salur, "Piyasada son zamanlarda bize de far hırsızlığı ile ilgili çok işlem geldi. Far hırsızlıkları şu nedenlerden dolayı arttı; farların maliyetinin çok yüksek olması ve aracın ön tarafının aksamının çok fazla plastik olması. Normalde farların sökülmesi için tamponların araç üzerinden sökülerek, bağlantı noktalarından cıvataların sökülerek dışarıya alınması gerekiyor.