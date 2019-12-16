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'da her sabah aynı manzara... Hırsızların yeni hedefi o marka araçlar

'da son zamanlarda hırsızların yeni hedefi, otomobillerin piyasa değeri yüksek farları. Saniyeler içinde farları söken motosikletli hırsızlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Özellikle belli bir marka ve model otomobile sahip olan vatandaşlar, sabah kalkıp araçlarının başına geldiklerinde arabalarındaki farların yerinde olmadığını görüyor. Hırsızların, piyasa değeri oldukça yüksek olan bu parçaları kolayca ve birkaç saniye içinde yerinden çıkartıp çalması ise şaşkınlık yaratıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 10:59
İstanbul'da her sabah aynı manzara... Hırsızların yeni hedefi o marka araçlar

Farların saniyeler içinde, nasıl bu kadar çabuk çıkartılıp çalınabildiğini açıklayan bir otomobil servisinin Hasar Danışmanı Burak Salur, "Piyasada son zamanlarda bize de far hırsızlığı ile ilgili çok işlem geldi. Far hırsızlıkları şu nedenlerden dolayı arttı; farların maliyetinin çok yüksek olması ve aracın ön tarafının aksamının çok fazla plastik olması. Normalde farların sökülmesi için tamponların araç üzerinden sökülerek, bağlantı noktalarından cıvataların sökülerek dışarıya alınması gerekiyor.

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İstanbul'da her sabah aynı manzara... Hırsızların yeni hedefi o marka araçlar
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