Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir?

A) Cadde-i Galata

B) Cadde-i Kebir

C) Cadde-i Sefir

D) Cadde-i Kallavi

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..