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İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 21:24
İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir?

A) Cadde-i Galata

B) Cadde-i Kebir

C) Cadde-i Sefir

D) Cadde-i Kallavi

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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İstiklal Caddesi'nin eski adı nedir?
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