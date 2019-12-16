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’den son dakika ve kuvvetli yağış ve sis uyarısı! 16 Aralık bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve kuvvetli yağış ve sis uyarısı geldi. Haftanın ilk gününde bazı illerimizde sıcaklık değerleri yükselirken bazı illerimizde sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Bu bağlamda vatandaşlar dışarı çıkmadan önce ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Aralık ayının ortalarına geldik fakat kar yağışı henüz tüm yurda etkisini göstermiş değil. Yarın yağış Doğu Karadeniz’de Trabzon çevrelerinde bekleniyor. Bu yağış da Salı gününde etkisini yitirecek. Haftanın büyük kısmı yağışsız ve güneşle geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarısına göre sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki, 16 Aralık bugün hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 16.12.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 08:02
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kuvvetli yağış ve sis uyarısı! 16 Aralık bugün hava nasıl olacak?

tarafından yapılan son dakika değerlendirmesine yeni haftaya ilişkin kuvvetli yağış ve sis uyarısı yapıldı. Aralık ayının ortasında olduğumuz şu günlerde bazı illerimizde sağanak yağışlar hakım olurken bazı yerlerde kar yağışları etkili olabiliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de bu haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 16 ARALIK

Haberimizin detaylarından, yeni haftaya ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kuvvetli yağış ve sis uyarısı! 16 Aralık bugün hava nasıl olacak?
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