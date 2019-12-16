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'den son dakika ve sis uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 17 Aralık

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sis uyarısı yapıldı. Aralık ortasını yaşadığımız şu günlerde, gerek Batı gerekse Doğu bölgelerinde sabah ve akşam saatlerinde etkisini hissettiren kuru soğuk, vatandaşların 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile bilgi edinmesine yol açıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyururken; pus ve sis uyarısında bulundu. Kuzey ve Batı kesimlerde sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış beklendiğini de duyuran kurum, görülebilecek sis ve pus hadisesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. MGM ayrıca, İstanbul hava durumu hakkında da bilgi verdi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sis uyarısı hakkında bilgi edinebilir, 17 Aralık 2019 Salı günü için İstanbul başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 07:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 07:29
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 17 Aralık

Pus ve sis hadisesine dikkat! Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika uyarısı yapıldı. Aralık ayının ortalarına gelinirken, geçtiğimiz hafta yurdun hem Batı hem Doğu bölgelerinde etkisini gösteren yağışlı ve karlı hava yerini parçalı bulutlu güneşe bıraktı. Hâl böyle olunca da, sabah saatlerinde gerek çocuklarını okula bırakacak olanlar, gerekse işlerine gidecek olan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile gün içerisinde sıcaklık değerleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Meteoroloji de resmi internet sitesi üzerinden yurt geneline ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıklarken; sıcaklıkların Kuzey ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını duyurdu. MGM ayrıca, yurt genelinde yağış beklenmediği bilgisini de aktarırken, yer yer pus ve sis hadisesine dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 ARALIK

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, 17 Aralık 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sis uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 17 Aralık
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