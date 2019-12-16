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olayında gelişmesi yaşandı! Stüdyoyu buz kestiren itiraf geldi!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı ile Tatlı Sert'te yaşanan gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitledi. Programa kızını aramaya gelen , kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının gündeme tekrar gelmesine sebep oldu. Geçtiğimiz hafta canlı yayında gözaltına alınarak jandarmada ifadesi alınan Zeynep Ergül'ün açıklamaları programa damgasını vurdu. Ağabeyi imam Cahit Ergül'ün itirafı stüdyoyu buz kestirdi. İkinci Palu vakası olarak tanımlanan son dakika haberinin detayları kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 15:26
Müge Anlı Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Stüdyoyu buz kestiren itiraf geldi!

, Mehmet Muharrem Erbay olayı hakkında gelişmesi yaşandı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Muharrem Erbay olayının gündeme gelmesine sebebiyet verirken stüdyoda yapılan itiraflar kan dondurdu. Geçtiğimiz hafta canlı yayında yaşananlardan sonra Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti. "Kutuya atıp üzerine asit döktük" demesinin ardından canlı yayında herkes şoke oldu. Zeynep Ergül ile Mehmet Muharrem Erbay olayı hakkında yaşanan ikinci son dakika vakası gündeme bomba gibi oturdu. Konu ile ilgili ayrıntılar ise haberimizin devamında…

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Müge Anlı Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Stüdyoyu buz kestiren itiraf geldi!
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