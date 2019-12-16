Önce zayıfladı, şimdi üniversite okuyor

BUGÜN NELER OLDU

Düzce'de, aşırı kiloları nedeniyle yaşamında zorluk çeken Seçil Horata'nın bundan bir yıl önce iki hayali olduğunu söylüyordu: Zayıflamak ve üniversite eğitimi almak. 3 çocuk annesi Horata geçen yıl olduğu tüp mide ameliyatıyla 170 kilodan 83 kiloya düştü. Horata, Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nü kazanıp, üniversite okuma hayalini de gerçekleştirdi. Horata açık liseyi bitirmişti. Hafta sonu yapılan Anadolu Üniversitesi vize sınavlarına çocukları Berat, Azat ve Ceyda Uslu ile giden Seçil Horata, "Hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Üniversiteyi kazandım, sınavlarım da gayet başarılı geçiyor. Çocuklarımla beraber ders çalışıyoruz. Onlara örnek olmak en önemlisiydi" dedi. Seçil Horata'nın çocukları da anneleri gibi üniversiteyi kazanıp, meslek sahibi olmak istediklerini ve anneleri ile gurur duyduklarını söyledi.