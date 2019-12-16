Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Osmanlı devletinde hangi adlarda iki beylerbeyi kurulmuştur? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Osmanlı devletinde hangi adlarda iki beylerbeyi kurulmuştur? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Osmanlı Devleti'nde hangi adlarda iki beylerbeyliği kurulmuştur?

A) Şark ve Garp

B) Anadolu ve Rumeli

C) Trakya ve Kafkasya

D) Ortadoğu ve Balkanlar

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..