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En çok bu araştırılıyor! Sigaraya zam mı gelecek? 2020 fiyatları ne kadar olacak, belirlendi mi?

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hatırlanacağı üzere 2019’da Ocak ve Temmuz aylarında fiyatlarında artışlar yaşanmıştı. Sosyal medyada bugün sigara fiyatlarına zam yapılacağı yönünde ortaya atılan iddialar ise arama motoru üzerinden vatandaşların ‘Sigaraya zam gelecek mi ve 2020’de ne kadar olacak?’ sorularını araştırmalarına neden oldu. Konuyla ilgili sigara şirketlerinden açıklama beklenirken, güncel sigara fiyatları listesine haberimizin içerisinde yer verdik.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 20:25
En çok bu araştırılıyor! Sigaraya zam mı gelecek? 2020 sigara fiyatları ne kadar olacak, belirlendi mi?

Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala bugün sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hatırlanacağı üzere 2019 yılında Ocak ve Temmuz aylarında fiyatlarına zam yapılmıştı. Bugün ise sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapıldığına dair ortaya görselli iddialar atıldı. Bu gelişme üzerine çok sayıda vatandaş arama motoru üzerinden 'Sigara zam gelecek mi, 2020'de ne kadar olacak, belli oldu mu' aratmalarını yapmaya başladılar. Konuyla ilgili sigara şirketlerinden açıklama beklenirken güncel sigara fiyatları listelerini sizler için hazırladık. Sigara fiyatları 2020'de ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları…

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yaşanan bu fiyat artışı neticesinde, 'Sigaraya yeni zam gelecek mi?' sorusunun yanıtı Google üzerinde en çok cevabı merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? SİGARA FİYATLARI 2020'DE NE KADAR OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Haberimizin içerisinden sigara zammı ile ilgili gelişmeleri takip edebilir, güncel sigara fiyatlarını öğrenebilirsiniz…

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