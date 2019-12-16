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Şişli eski meclis üyesi tribün liderini dolandırdı

’ın tribün lideri Abdullah Seviş, eski meclis üyesi tarafından dolandırıldı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Şişli eski meclis üyesi tribün liderini dolandırdı
Beşiktaş'ın en etkili taraftar gruplarından Çarşı Grubu'nun Abbasağa Tribün Lideri Abdullah Seviş, bir kafeye ortak olma bahanesiyle Ali Bozduman, Sadullah Ergün ve Sadık Ergün tarafından 360 bin lira dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu. Sanıklar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi Ali Bozduman ve Sadullah Ergün'ün üzerlerine atılı 'Dolandırıcılık' suçunu işlediklerini kaydetti. Mahkeme, iki sanık hakkında 2'şer yıl 1'er ay müddetle hapis ve 30 biner lira adli para cezasına hükmetti. Heyet, Sadık Ergün'ün atılı suçtan beraatına karar verdi. Abdullah Seviş'i dolandırdığı gerekçesiyle cezaya çarptırılan Sadullah Ergün'ün Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün başkan olduğu dönemde Belediye Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ergün'ün Emir Sarıgül'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu Maritza İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu da öğrenildi.
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Şişli eski meclis üyesi tribün liderini dolandırdı
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